Обстріл нафтобази у Рівненській області: з'явилися фото наслідків

"За даними слідства, вночі 10 серпня військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Попередньо, ворог застосував безпілотники "Герань-2". В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа. Жертв - немає", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Фото: наслідки нічного обстрілу нафтобази у Рівненській області (t.me/rivneoblprok)

Обстріл Рівненської області

Вночі 10 серпня російські війська атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілу знищено нафтобазу.

"Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв - немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг", - повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, на місці ворожого удару працюють усі відповідні слідчі комісії на чолі із керівниками силових структур області.

Глава Рівненської ОВА також наголосив, що хімічне та радіаційне тло на місці удару залишається в нормі. Евакуація населення не застосовуватиметься.