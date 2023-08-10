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Обстрел нефтебазы в Ровенской области: появились фото последствий

Фото: появились фото последствий ночного обстрела нефтебазы в Ровенской области (t.me/rivneoblprok)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 10 августа российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по нефтебазе в Ровенской области. Прокуратура опубликовала фото последствий вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ровенской областной прокуратуры.

"По данным следствия, ночью 10 августа военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удар по территории гражданской нефтебазы в Дубенском районе. Предварительно враг применил беспилотники "Герань-2". В результате уничтожены резервуары с горючим нефтебазой, возник пожар. Жертв - нет", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото: последствия ночного обстрела нефтебазы в Ровенской области (t.me/rivneoblprok)

Обстрел Ровенской области

Ночью 10 августа русские войска атаковали Ровенскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате обстрела уничтожена нефтебаза.

"Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенском районе. Жертв - нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд", - сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, на месте вражеского удара работают все соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Глава Ровенской ОВ также подчеркнул, что химический и радиационный фон на месте удара остается в норме. Эвакуация населения не будет применяться.

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Ровенская областьатака дроновВойна России против Украины