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Обстріл Мерефи в Харківській області: окупанти влучили в нафтопереробне підприємство

Фото: наслідки обстрілів Харківської області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Російські ракети ввечері 7 січня вдарили по території нафтопереробного підприємства у Мерефі Харківського району. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ДСНС Харківської області Євгена Василенка.

"Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкта були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", - сказав він.

За даними Харківської обласної прокуратури, за попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Як повідомлялось, російські окупанти не припиняють обстріли Харківської області. За добу була атакована Мерефа Харківського району, Куп'янський та Чугуївський райони. Спочатку було відомо лише про одного загиблого.

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Харків