Обстріл Мерефи в Харківській області: окупанти влучили в нафтопереробне підприємство

Російські ракети ввечері 7 січня вдарили по території нафтопереробного підприємства у Мерефі Харківського району. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ДСНС Харківської області Євгена Василенка.

"Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкта були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", - сказав він.

За даними Харківської обласної прокуратури, за попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

