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Обстрел Мерефы в Харьковской области: оккупанты попали в нефтеперерабатывающее предприятие

Фото: последствия обстрелов Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские ракеты вечером 7 января ударили по территории нефтеперерабатывающего предприятия в Мерефе Харьковского района. Уже известно об одном погибшем и одном раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ГСЧС Харьковской области Евгения Василенко.

"Обнаружено, что нанесен серьезный ущерб предприятию: повреждено технологическое оборудование и здание предприятия. Масштабного пожара удалось избежать из-за того, что на территории объекта были пустые емкости. По предварительным данным, один человек погиб, еще один человек пострадал", - сказал он. .

По данным Харьковской областной прокуратуры, по предварительным данным, враг обстрелял населённый пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Как сообщалось, российские оккупанты не прекращают обстрелы Харьковской области. За сутки была атакована Мерефа Харьковского района, Купянский и Чугуевский районы. Сначала было известно про одного погибшего.

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Харьков