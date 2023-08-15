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Обстріл Львова: у поліції показали перші хвилини після атаки

Фото: у поліції показали перші хвилини після атаки Львова росіянами (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, вдарили ракетами по Львову. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України у Telegram.

У поліції оприлюднили відео, де можна помітити, як правоохоронці проводили евакуацію людей з житлової будівлі. Там через атаку окупантів почалася пожежа.

"Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог продовжує підступно знищувати все на своєму шляху", - наголошують поліцейські.

Обстріл Львова

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, вночі російські окупанти провели черговий масований обстріл України за допомогою крилатих ракет.

Зокрема, під ударом була Львівська область. Згідно з останніми даними місцевої влади, від атаки ворога в регіоні постраждали 19 людей.

Також окупанти ракетами пошкодили мережі обленерго.

З усіма наслідками обстрілу Львівської області можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

 

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