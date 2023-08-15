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Обстрел Львова: в полиции показали первые минуты после атаки

Фото: в полиции показали первые минуты после атаки Львова россиянами (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, ударили ракетами по Львову. В полиции показали видео первых минут после вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.

В полиции обнародовали видео, где можно заметить, как правоохранители проводили эвакуацию людей из жилого здания. Там из-за атаки оккупантов начался пожар. 

 

"Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь враг продолжает коварно уничтожать все на своем пути", - подчеркивают полицейские. 

Обстрел Львова

Напомним, сегодня, 15 августа, ночью российские оккупанты провели очередной массированный обстрел Украины при помощи крылатых ракет. 

В частности, под ударом находилась Львовская область. Согласно последним данным местных властей, от атаки врага в регионе пострадали 19 человек. 

Также оккупанты ракетами повредили сети облэнерго. 

Со всеми последствиями обстрела Львовской области можете ознакомиться в материале РБК-Украина

 

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