Обстріл лікарні у Херсоні: кількість поранених зросла

"Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні", - написав Прокудін.

Як повідомляється, у постраждалих діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує.

Загалом російський ракетний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро - поранені.

Обстріл Херсона

Сьогодні вранці окупанти знову вдарили по середмістю Херсона. Під обстріл потрапила лікарня. Через атаку загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури.

Вчора, 31 липня, російські загарбники масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, внаслідок ворожих атак загинули четверо осіб, 17 людей отримали поранення.