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Обстрел больницы в Херсоне: количество раненых возросло

Фото: количество раненых в результате обстрела больницы в Херсоне возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В результате обстрела российскими войсками больницы в Херсоне пострадали пять человек, один врач - погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Стало известно еще о четырех пострадавших медработниках в результате сегодняшнего обстрела больницы в Херсоне", - написал Прокудин.

Как сообщается, у пострадавших диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В целом российский ракетный удар оборвал жизнь одного врача, пятеро ранены.

Обстрелы Херсона

Сегодня утром оккупанты снова ударили по центру Херсона. Под обстрел попала больница. Из-за атаки погиб молодой врач, у которого был первый рабочий день после интернатуры.

Вчера, 31 июля, российские захватчики массово обстреляли Херсон. По предварительным данным, в результате вражеских атак погибли четыре человека, 17 человек получили ранения.

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ХерсонВойна России против Украины