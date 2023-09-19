Обстрел Купянска. Выяснилось, чем россияне ударили по городу

Российские войска сегодня, 19 сентября, ударили по Купянске гибридной ракетой "Гром-Е1".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным ведомства, военные РФ нанесли удар гибридной ракетой "Гром-Е1". Она создана на базе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения может составить 120 км.

По данным начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.

Фото: Обломки (facebook.com)

Обстрел Купянская

Сегодня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибли трое гражданских людей. На месте работают экстренные службы.

Обстрелы Харьковской области

Следует отметить, что после деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта, а также Харьков.

Так, 16 сентября русские захватчики ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города.

Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ избивали по Харькову ракетами "Искандер-К".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.