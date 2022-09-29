Обстріл Криворізького району: кількість постраждалих зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голові Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

"У Зеленодольській громаді вже 19 поранених через ранкову ворожу атаку. Люди просто йшли на роботу, коли росіяни направили на них свої "Урагани", - написав він.

Резніченко додав, що атака відбулася близько 8 ранку. Окупанти потрапили об'єктом промислової інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали удару по Криворізькому району. Під обстріл потрапив адміністративний будинок одного з підприємств.

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