Обстрел Криворожского района: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших в результате обстрела запрещенными кассетными бомбами по Зеленодольской громаде возросло до 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главі Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

"В Зеленодольской громаде уже 19 раненых из-за утренней вражеской атаки. Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои "Ураганы", - написал он.

Резниченко добавил, что атака произошла около 8 утра. Оккупанты попали по объекту промышленной инфраструктуры.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли удар по Криворожскому району. Под обстрел попало административное здание одного из предприятий.

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