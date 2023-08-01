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Обстріл Кривого Рогу: поліція встановила особу, яка знімала "приліт" по місту

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Вівторок 01 серпня 2023 14:37
Обстріл Кривого Рогу: поліція встановила особу, яка знімала "приліт" по місту Фото: поліція встановила особу, яка знімала приліт по Кривому Рогу 31 липня (facebook com zavalnyuk natalia)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські встановили особу, яка знімала "приліт" російської ракети в Кривому Розі Дніпропетровської області у понеділок, 31 липня під час обстрілу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

"Практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських Telegram-каналах", - зазначив він.

Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України для прийняття рішення.

Обстріл Кривого Рогу

Вчора, 31 липня, російські війська під час повітряної тривоги випустили по Кривому Розі Дніпропетровської області дві ракети. Одна з них потрапила у навчальний заклад, друга - у житловий будинок, зруйнувавши багатоповерхівку.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, містом ворог випустив дві ракети типу "Іскандер". Пуск було здійснено з тимчасово окупованого Джанкоя у Криму.

На ранок вівторка, 1 серпня, відомо вже про 80 поранених, серед яких 7 поранених через обстріл міста. Кількість жертв - 6.

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