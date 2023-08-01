Обстрел Кривого Рога: полиция установила личность снимавшего "прилет" по городу

Полицейские установили личность снимавшего "прилет" российской ракеты в Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник, 31 июля во время обстрела города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram .

"Практически сразу это видео появилось в местном паблике, а оттуда в считанные минуты распространилось в российских Telegram-каналах", - отметил он.

Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения.

Обстрел Кривого Рога

Вчера, 31 июля, российские войска во время воздушной тревоги выпустили по Кривому Рогу Днепропетровской области две ракеты. Одна из них попала в учебное заведение, вторая - в жилой дом, разрушив многоэтажку.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, по городу враг выпустил две ракеты типа "Искандер". Пуск был совершен из временно оккупированного Джанкоя в Крыму.

На утро вторника, 1 августа, известно уже о 80 раненых, среди которых 7 раненых из-за обстрела города. Количество жертв - 6.