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Обстріл Кривого Рогу: кількість жертв та поранених зросла вдвічі, під завалами 5-7 людей

Фото: кількість загиблих та поранених через обстріл Кривого Рогу 31 липня суттєво зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Кривого Рогу Дніпропетровської області загинули вже двоє людей, ще 20 поранені. Під завалами можуть бути ще 5-7 людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На даний момент 20 осіб отримали поранення. Двоє вже загинули. Близько 5-7 осіб знаходяться під завалами", - розповів він.

За даними ДСНС України вдалося врятувати  дитину 2013 року народження.

 

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 31 липня (ДСНС України)

Оновлено. Кількість поранених через обстріл Кривого Рогу зросла до 25 людей.

"За попередніми даними, двоє людей загинуло, 25 травмовано. Серед потерпілих четверо дітей", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Прокурори додали, що рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих. 

Обстріл Кривого Рогу

У понеділок, 31 липня, російські війська випустили дві ракети Кривого Рогу Дніпропетровської області. Спочатку пролунали вибухи, в регіоні на той момент було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що одна з ракет потрапила до житлового будинку, друга - до навчального закладу. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, 10 поранено.

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