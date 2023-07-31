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Обстрел Кривого Рога: количество жертв и раненых возросло вдвое, под завалами 5-7 человек

Фото: количество погибших и раненых из-за обстрела Кривого Рога 31 июля существенно выросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Кривого Рога Днепропетровской области погибли уже два человека, еще 20 ранены. Под завалами могут находиться еще 5-7 человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На данный момент 20 человек получили ранения. Двое уже погибли. Около 5-7 человек находятся под завалами", - рассказал он.

По данным ГСЧС Украины удалось спасти ребенка 2013 года рождения.

 

Последствия обстрела Кривого Рога 31 июля (ГСЧС Украины)

Обновлено. Число раненых из-за обстрела Кривого Рога возросло до 25 человек.

"По предварительным данным, два человека погибли, 25 травмированы. Среди пострадавших четверо детей", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Прокуроры добавили, что спасательно-поисковые работы продолжаются. Устанавливается точное количество потерпевших.

Обстрел Кривого Рога

В понедельник, 31 июля, российские войска выпустили две ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области. Сначала раздались взрывы, в регионе на тот момент была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что одна из ракет попала в жилой дом, вторая - в учебное заведение. Изначально сообщалось, что один человек погиб, 10 ранены. 

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Кривой Рог