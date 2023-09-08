Обстріл Кривого Рогу: кількість постраждалих зросла до 72

Російський обстріл Кривого Рогу сьогодні, 8 вересня, призвів до того, що поранення отримали 72 мирних жителя міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в ефірі "Суспільне спротив".
Вілкул уточнив, що внаслідок ворожої атаки також пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автомобілі.
За словами чиновника, удару росіяни завдали балістичною ракетою "Іскандер".
Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Під їхньою атакою опинилася будівля поліції, одна людина загинула.
Згідно з останніми даними, було відомо про понад 50 поранених у результаті російської атаки.
При цьому рятувальну операцію на місці події вже завершили.
Більш детально про наслідки теракту росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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