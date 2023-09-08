Обстрел Кривого Рога: количество пострадавших выросло до 72

Вилкул уточнил, что в результате вражеской атаки также повреждено 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля.

По словам чиновника, удар россияне нанесли баллистической ракетой "Искандер".

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 8 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Под их атакой оказалось здание полиции, один человек погиб.

Согласно последним данным, было известно о более 50 раненых в результате российской атаки.

При этом спасательную операцию на месте происшествия уже завершили.

Более детально о последствиях теракта россиян можете узнать в материале РБК-Украина.