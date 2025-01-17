Обстріл Кривого Рогу: кількість поранених знову зросла

В Кривому Розі четверо людей загинули, ще семеро поранені через обстріл РФ. Окупанти атакували місто ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

"Клята русня вбила балістичною ракетою 4 цивільних мешканці Кривого Рогу - троє жінок віком 61 рік, 50 років та 43 роки, а також одного 20-річного чоловіка", - розповів він.. Крім того, семеро людей отримали поранення. "Троє важких, з них два чоловіка та жінка - у вкрай важкому стані. Пострадали 11 будинків, в них понівечені вікна, дахи та фасади", - зазначив Вілкул.