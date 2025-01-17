Обстрел Кривого Рога: количество раненых снова возросло

В Кривом Роге четыре человека погибли, еще семеро ранены из-за обстрела РФ. Оккупанты атаковали город ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

"Проклятая русня убила баллистической ракетой 4 гражданских жителя Кривого Рога - трое женщин в возрасте 61 год, 50 лет и 43 года, а также одного 20-летнего мужчину", - рассказал он.

Кроме того, семь человек получили ранения.

"Трое тяжелых, из них два мужчины и женщина - в крайне тяжелом состоянии. Пострадали 11 домов, в них изуродованы окна, крыши и фасады", - отметил Вилкул.