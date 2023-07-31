Обстріл Кривого Рогу: є жертва, 10 поранених, під завалами люди

"Приліт" у навчальний заклад

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Руйнування житлового будинку

Друга ракета, як розповів Клименко, зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, виникла пожежа.

"Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди", - зазначив він.

Наслідки обстрілу житлового будинку у Кривому Розі (t.me/dmytro_lubinetzs)

Оновлено. Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, рашисти поцілили ракетами по житловому будинку у Кривому Розі. А ще - будівлі одного з вишів.

"Кого вони хотіли там демілітаризувати? Є постраждалі. Частини багатоповерхівки просто немає! Навчальний заклад у руїнах. Під завалами можуть бути люди. Всі на місцях. Пошуково-рятувальна операція триває", - розповів Лисак.

Обстріл Кривого Рогу

Вранці у понеділок, 31 липня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи. Вони сталися під час повітряної тривоги. Пізніше у соцмережах почали публікувати фото "прильоту" у житловий будинок. А у МВС України повідомили про ракетний удар по місту.