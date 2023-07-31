У Кривому Розі пролунали вибухи, окупанти завдали ракетного удару

Вранці понеділка, 31 липня, у місті Кривий Ріг пролунали вибухи. Наразі в Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Також Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу для Дніпропетровської області.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також підтвердив вибухи у місті.

"Російські терористи! Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом", - написав він у Telegram.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав містян до закінчення тривоги знаходитися в укриттях.

Оновлено 9:35

У мережі пишуть про "приліт" у житловий будинок. Офіційної інформації наразі немає.

Оновлено 9:55

За інформацією МВС України, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.

"Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!", - написала пресслужба відомства.

Обстріли Дніпропетровської області

Населені пункти Дніпропетровської області майже щодня зазнають обстрілів з боку військ РФ. Окупанти для атак часто застосовують реактивну та важку артилерію, розташовану на іншому березі Дніпра. В основному під удар потрапляє Нікополь та район.

Зокрема, війська РФ протягом цієї ночі завдали сім ударів по Нікопольському району.

Минулої ночі, 30 липня, росіяни атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу Shahed.