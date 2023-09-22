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Обстріл Кременчука: стала відома кількість постраждалих і жертв

Кременчук, П'ятниця 22 вересня 2023 19:24
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Обстріл Кременчука: стала відома кількість постраждалих і жертв Фото: Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішнього ворожого удару по Кременчуку (Полтавська область) загинула одна людина, ще 15 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з них дитина.

Також Лунін додав, що ще одна людина загинула.

Обстріл Кременчука

Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці пролунали звуки вибухів. До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про крилату ракету, яка рухалася у напрямку міста.

Пізніше Лунін повідомив, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуку 22 вересня. Вони влучили по цивільній інфраструктурі.

Зазначимо, що це вже не перший раз за тиждень, коли росіяни ціляться по Кременчуку. Так, вночі 20 вересня загарбники обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.

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