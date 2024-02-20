Обстріл Краматорська: кількість поранених збільшилась, під завалами може бути людина

Після ракетного удару росіян по Краматорську побільшало поранених. Також можливе перебування людини під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, внаслідок вечірньої атаки росіян Краматорському постраждали шестеро людей.

"Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. Також отримали травми 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю.", - повідомили у прокуратурі.

Також під завалами може бути людина.

"Під завалами, ймовірно, перебуває людина", - повідомили на каналі.

Удари росіян по Краматорську

За повідомленнями голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, близько 20 години вечора в Краматорську пролунало два вибухи. Відомо про пошкоджену інфраструктуру, у місті спостерігаються проблеми із водою.

До речі, увечері 17 лютого під обстріл потрапили Краматорськ та Слов'янськ Донецької області. У Краматорську внаслідок атаки окупантів зруйновано та пошкоджено будинки, під завалами знаходилися люди.