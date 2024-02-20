ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Краматорська: кількість поранених збільшилась, під завалами може бути людина

Краматорськ, Вівторок 20 лютого 2024 23:30
UA EN RU
Обстріл Краматорська: кількість поранених збільшилась, під завалами може бути людина Фото: збільшилася кількість поранених під час удару росіян по Краматорську (t.me/VadimFilashkin_donoda/984)
Автор: Владислав Прийменко

Після ракетного удару росіян по Краматорську побільшало поранених. Також можливе перебування людини під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, внаслідок вечірньої атаки росіян Краматорському постраждали шестеро людей.

"Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. Також отримали травми 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю.", - повідомили у прокуратурі.

Також під завалами може бути людина.

"Під завалами, ймовірно, перебуває людина", - повідомили на каналі.

Удари росіян по Краматорську

За повідомленнями голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, близько 20 години вечора в Краматорську пролунало два вибухи. Відомо про пошкоджену інфраструктуру, у місті спостерігаються проблеми із водою.

До речі, увечері 17 лютого під обстріл потрапили Краматорськ та Слов'янськ Донецької області. У Краматорську внаслідок атаки окупантів зруйновано та пошкоджено будинки, під завалами знаходилися люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Донецька область Війна в Україні
NEWS
Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, - Кулеба
Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, - Кулеба
DAILY
Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях