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Обстріл Козачої Лопані під Харковом: кількість поранених збільшилася (фото)

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Козача Лопань, Понеділок 14 серпня 2023 18:01
Обстріл Козачої Лопані під Харковом: кількість поранених збільшилася (фото) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 14 серпня, з танка обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 11:30 російські військові обстріляли центр селища Козача Лопань Харківського району. У прокуратурі уточнили, що попередньо, це був танковий обстріл.

Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/prokuraturakharkiv)

"Загинув 33-річний цивільний чоловік. Отримали поранення троє мирних мешканців: чоловіки віком 43, 55 та 68 років. Всіх госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також було пошкоджено магазин, адмінбудівлю та житлові будинки.

Попередня інформація про обстріл

Раніше Харківська ОВА повідомляла, що внаслідок удару по Козачій Лопані загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, 10 серпня російські військові атакували Купʼянський район Харківської області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна - отримала поранення.

А 7 серпня окупанти обстріляли село Кругляківка Харківської області, використавши чотири керовані авіабомби. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще девʼять - отримали поранення.

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