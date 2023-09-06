Обстріл Костянтинівки: рятувальну операцію завершили, кількість жертв зросла

"Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено", - повідомив міністр.

За словами Клименка, в результаті сьогоднішньої атаки росіян 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.

Детально про ракетний обстріл російських терористів Костянтинівки - в матеріалі РБК-Україна.

Обстріли Костянтинівки Донецької області

В останні дні Костянтинівка Донецької області перебуває під постійними обстрілами, хоч і вважається, що місто перебуває у так званому "відносному тилу".

Наприклад, учора, 5 вересня, Костянтинівку також обстріляли. Поранення отримали троє людей. Вони в момент обстрілу їхали мікроавтобусом. Двоє перебувають у лікарні у тяжкому стані.

До цього, ще зранку, 5 вересня, окупанти також завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина поранена, було пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

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