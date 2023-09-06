Обстрел Константиновки: спасательную операцию завершили, количество жертв возросло

Российские террористы сегодня в очередной раз нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Спасательную операцию, которая была развернута на месте происшествия уже завершили.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена", - сообщил министр.

По словам Клименко, в результате сегодняшней атаки россиян 17 человек погибли и 32 получили ранения.

Подробно о ракетном обстреле российских террористов Константиновки - в материале РБК-Украина.

Обстрелы Константиновки Донецкой области

В последние дни Константиновка Донецкой области находится под постоянными обстрелами, хотя считается, что город находится в так называемом "относительном тылу".

К примеру, вчера, 5 сентября, Константиновку также обстреляли. Ранения получили три человека. Они в момент обстрела ехали по микроавтобусу. Двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

До этого, еще утром, 5 сентября, оккупанты также нанесли ракетный удар по Константиновке - 1 человек ранен, были повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

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