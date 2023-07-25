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Обстріл Костянтинівки: кількість жертв збільшилась

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko)
Автор: Константин Широкун

Росіяни вчора обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару кількість жертв зросла до двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За уточненими даними, станом на 07:00, під час вчорашнього обстрілу Костянтинівки 2 особи загинули (у тому числі 10-річний хлопчик, він отримав поранення, несумісні з життям), ще 7 людей поранено (зокрема четверо дітей - дівчатка 5-ти, 11-ти та двоє).

Одна дитина серед поранених - важка, її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан інших дітей задовільний.

Обстріл Костянтинівки 24 липня

Російські війська вчора, 24 липня, касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку. Спочатку повідомлялося, що в результаті ворожої атаки було поранено 8 людей, одна дитина загинула.

"Близько 19 години росіяни відкрили вогонь місцевою водоймою, на березі якої відпочивали люди. Били РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - написав глава ОВА.

Під час обстрілу громадяни знаходилися біля зони відпочинку на одній із місцевих водойм. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

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