Обстріл Київської області сьогодні: одна людина загинула, багато поранених

Броварський район

Одна особа загинула, одна поранена внаслідок ракетного обстрілу Броварського району.

"Близько 11 години ворог завдав удар по території району. Пошкоджена інфраструктура одного із сіл. За попередніми даними внаслідок падіння ракети є постраждалі", - розповів Нєбітов.

Обуховський район

Відомо про 6 поранених. Одна людина перебуває в тяжкому стані.

"6 потерпілих на Обухівщині. Один із чоловіків в тяжкому стані. Такі наслідки ракетного удару окупантів по населених пунктах району", - додав очільник поліції регіону.

За даними Офісу генпрокурора, після ударів по Київській області поранення отримали щонайменше 9 людей.

"Внаслідок влучання російських ракет в селах Обухівського та Вишгородського районів за попередніми даними постраждали 9 цивільних осіб, одна з них у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Вишгородський район

Російські ракети потрапили до житлових будинків.

"Росіяни докотилися до того, що руйнують приватні будинки мирних жителів. Пошкоджено 8 будинків", - розповів Небітов.

Також ракети були збиті у Бучанській громаді та Фатівському районі. Без постраждалих.

Оновлено 15.05. За даними Нєбітова, практично кожний район було підтверджено обстрілам. Втім завдяки успішній роботі ППО більшість ракет буди знищені.

Що відомо про загиблих та поранених