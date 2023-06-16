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Обстріл Київської області: постраждала пенсіонерка та двоє дітей

Фото: через атаку на Київ 16 червня в області постраждала жінка та двоє дітей (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

В Київській області під час ракетної атаки на Київ у п'ятницю, 16 червня, постраждали жінка похилого віку та двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Унаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додали, що дані щодо кількості постраждалих уточнюється. Також пошкоджено понад 30 будинків.

Оновлено. За даними ДСНС України, внаслідок ворожої атаки в одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків.

"За попередніми даними постраждало 3 особи, з них двоє дорослих і одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку на площі 50 кв.м. Зруйновано 3 житлові будинки, 15 - пошкоджено, 2 господарчі споруди.

Обстріл Києва та області 16 червня

Вдень у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ймовірну ракетну атаку та запуск Росією "Калібрів" з акваторії Чорного моря. У Київській області та на підступах до столиці працювала ППО. У Подільському районі Києва було чути гучні вибухи, які згодом виявилися наслідком роботи ППО. Було збито 12 ракет - 6 "Кинджалів" і 6 "Калібрів", а також два розвідувальні БПЛА.

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Київобстріл Києва