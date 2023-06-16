Обстрел Киевской области: пострадала пенсионерка и двое детей

"В результате ракетной атаки оккупантов пострадали три человека: двое детей и бабушка", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что данные по количеству пострадавших уточняются. Также повреждено более 30 домов.

Обновлено. За данными ГСЧС Украины, в результате вражеской атаки в одном из районов Киевской области зафиксировано падение обломков.

"По предварительным данным пострадали 3 человека, из них двое взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар частного дома на площади 50 кв.м. Разрушены 3 жилых дома, 15 - повреждены, 2 хозяйственных сооружения.

Обстрел Киева и области 16 июня

Днем в Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятной ракетной атаке и запуске Россией "Калибров" с акватории Черного моря. В Киевской области и на подступах к столице работала ПВО. В Подольском районе Киева были слышны громкие взрывы, которые оказались впоследствии следствием работы ПВО. Были сбиты 12 ракет - 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров", а также два разведывательных БПЛА.