RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Киевской области: пострадала пенсионерка и двое детей

Фото: из-за атаки на Киев 16 июня в области пострадала женщина и двое детей (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области во время ракетной атаки на Киев в пятницу, 16 июня, пострадали пожилая женщина и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"В результате ракетной атаки оккупантов пострадали три человека: двое детей и бабушка", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что данные по количеству пострадавших уточняются. Также повреждено более 30 домов.

Обновлено. За данными ГСЧС Украины, в результате вражеской атаки в одном из районов Киевской области зафиксировано падение обломков.

"По предварительным данным пострадали 3 человека, из них двое взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар частного дома на площади 50 кв.м. Разрушены 3 жилых дома, 15 - повреждены, 2 хозяйственных сооружения.

Обстрел Киева и области 16 июня

Днем в Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятной ракетной атаке и запуске Россией "Калибров" с акватории Черного моря. В Киевской области и на подступах к столице работала ПВО. В Подольском районе Киева были слышны громкие взрывы, которые оказались впоследствии следствием работы ПВО. Были сбиты 12 ракет - 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров", а также два разведывательных БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевобстріл Києва