Обстріл Київської області: пошкоджено ЛЕП та будинки, є постраждалі

Тривога тривала чотири години

Так, за його словами, вночі ворог атакував область дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

"Тривога тривала майже 4 години. В області працювали сили ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас ⁠падіння уламків зафіксовано в 4 районах області", - розповів голова ОВА.

Є постраждалі

На жаль, за словами Кравченка, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди.

"Двох постраждалих - жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога", - зазначив він.

Пошкодження ЛЕП

Крім того, зафіксовано пошкодження ліній електромереж.

В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська знову влаштували масовану атаку по Україні в ніч на середу, 8 травня. Ворог застосував ракети та дрони, а ціллю знову були енергооб'єкти в різних регіонах України.

В багатьох областях працювала ППО. Зокрема, ППО знищила всі ворожі цілі у районі Києва під час нічної ракетної атаки 8 травня.