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Обстріл Києва: Росія змінила тактику під час 16-ї атаки на місто за травень

Фото: Росія змінила тактику під час атаки на Київ вдень у понеділок, 29 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія змінила тактику під час атаки на Київ вдень у понеділок, 29 травня, зрадивши своїй "звичці" обстрілювати місто вночі. Це вже 16 удар по столиці за травень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Що відомо про атаку

Обстріл Києва вдень, 29 травня, став 16-м з початку травня і трапився буквально за 6 годин після аналогічного удару по Києву вночі. Попередньо всі ворожі цілі, що летіли на столицю, були збиті. Попадань по об'єктах у Києві, за даними начальника КМВА Сергія Попка, вдалося уникнути.

При цьому ворог атакував Київ із півночі з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", ракети якого летіли балістичною траєкторією.

Тактика Росії

Тактика Росії під час удару вдень 29 травня явно відрізнялася вже від "звичних" нічних атак.

"Після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість жителів перебували на роботі та на вулицях", - констатував Попко.

При цьому, на його думку, російські війська, таким чином, явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення.

Наслідки атаки

Під час роботи ППО уламки збитих російських цілей знайшли в Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах.

"Зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. В Оболонському районі три випадки, по одному - у Деснянському та Дніпровському", - додав Попко.

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Київобстріл Києва