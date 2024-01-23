Наслідки обстрілу Києва: пожежі, прильоти та поранені

Святошинський район: є поранений, горять авто, пошкодження дитсадка і будинку

У квартирі знайшли частину ракети, людей евакуюють

Як розповів Кличко, у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету.

"Відбувається евакуація людей з будинку", - розповів Кличко.

Внаслідок ракетного удару, як зазначили у КМВА, у Святошинському районі:

зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;

попередньо, є пошкодження дитячого садочку;

попередньо, є пошкодження одного будинку.

"Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - додали в адміністрації.

Пізніше у КМВА зазначили, що інформація щодо пошкодження дитячого садочку у Святошинському районі не підтвердилася, але поруч з дитячим садком загорілися авто.

Ще одна потерпіла

Крім того, за даними Кличка, у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира.

"Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу", - додав мер.

Солом'янський район: є постраждалий та пожежа у житловому будинку

Як розповів Кличко, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.

"Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі", - додав він.

Також Кличко повідомив і про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі.

Крім того, на даний час відомо про те, що у Соломʼянському районі трапилось руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, без загоряння.

Печерський район

За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю.

"Підрозділи екстрених служб прямують на місце", - додав він.

Дані про постраждаkих

Як розповів Кличко, наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі.

"Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці", - зазначив він.

Вже 9 постраждалих, є жертва

Як розповыв