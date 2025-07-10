Обстріл Києва: у місті перекрито одразу кілька вулиць, тролейбуси ходять з обмеженнями

Війська РФ сьогодні вночі, 10 липня, обстріляли Київ дронами та ракетами різних типів. Через наслідки ворожої атаки перекрито ряд вулиць, також громадський транспорт курсує з обмеженнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА та Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
У національній поліції повідомили, що після масштабного обстрілу перекрито кілька вулиць переважно у Шевченківському районі столиці.
У м. Києві рух транспорту перекритий:
Окрім того, у звʼязку з нічним обстрілом столиці тимчасово змінений рух окремих маршрутів громадського транспорту:
Також можлива тимчасова затримка руху на маршрутах:
Війська РФ сьогодні вночі, 10 липня, вчергове масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожої атаки став Київ. Росіяни запустили в напрямку столиці багато дронів, а також балістичні та крилаті ракети.
Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі і не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському. Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, двоє загинули.
Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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