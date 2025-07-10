Обстрел Киева: в городе перекрыто сразу несколько улиц, троллейбусы ходят с ограничениями

Ночная атака РФ на Киев 10 июля

Войска РФ сегодня ночью, 10 июля, в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеской атаки стал Киев. Россияне запустили в направлении столицы много дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском. Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, двое погибли.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.