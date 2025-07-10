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Обстрел Киева: в городе перекрыто сразу несколько улиц, троллейбусы ходят с ограничениями

Фото: в Киеве перекрыто сразу несколько улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 10 июля, обстреляли Киев дронами и ракетами различных типов. Из-за последствий вражеской атаки перекрыт ряд улиц, также общественный транспорт курсирует с ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА и Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

В национальной полиции сообщили, что после масштабного обстрела перекрыто несколько улиц преимущественно в Шевченковском районе столицы.

Перечень перекрытых улиц

В г. Киеве движение транспорта перекрыто:

  • по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);
  • по улице Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);
  • по улице Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);
  • по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
  • по улице Олексы Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушецкой).

Ограничения в движении общественного транспорта

Кроме того, в связи с ночным обстрелом столицы временно изменено движение отдельных маршрутов общественного транспорта:

  • ст. м. "Берестейская" - в направлении ул. Чернобыльской повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 4, 5, 7, курсируют до ст. м. "Нивки";
  • ул. Сечевых Стрельцов - на пересечении с ул. Вячеслава Черновола повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 6, 18, 33 курсируют до ст. м. "Почайна", № 16 - до ул. Оранжерейной. Движение троллейбусов №№ 19, 35 организовано ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульв. - далее по собственным маршрутам;
  • ул. Академика Заболотного, 142 - поврежден грузовой автомобиль. Движение троллейбусов № 11 организовано до Кибернетического центра.

Также возможна временная задержка движения на маршрутах:

  • ст. м. "Лукьяновская" - задержка движения троллейбусов №№ 23, 28, 31. Движение перекрыто полицией;
  • ул. Николая Василенко - в направлении просп. Отрадного повреждена контактная сеть. Задержка движения трамваев № 15.

 

Ночная атака РФ на Киев 10 июля

Войска РФ сегодня ночью, 10 июля, в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеской атаки стал Киев. Россияне запустили в направлении столицы много дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском. Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, двое погибли.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

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