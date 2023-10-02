Обстріл Херсона: один із поранених поліцейських помер у лікарні
У лікарні помер один із поліцейських, які постраждали під час російського обстрілу Херсону вранці 2 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…", - написав Білошицький.
Він також показав фото службового авто херсонських патрульних, які сьогодні потрапили під російський обстріл. За їхні життя наразі борються лікарі.
Фото: авто поліцейських, які потрапили під обстріл у Херсоні (facebook.com/Bilosh)
Обстріл Херсона 2 жовтня
Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.
Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
Пізніше у Херсоні знову повідомляли про вибухи. Місцевих жителів просили без потреби не виходити надвір.
Під обстріл потрапило авто поліцейських, двоє з них отримали поранення. Також постраждалі є серед цивільних.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.