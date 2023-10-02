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Обстріл Херсона: один із поранених поліцейських помер у лікарні

Херсон, Понеділок 02 жовтня 2023 15:48
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Обстріл Херсона: один із поранених поліцейських помер у лікарні Фото: внаслідок обстрілу Херсона загинув поліцейський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У лікарні помер один із поліцейських, які постраждали під час російського обстрілу Херсону вранці 2 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…", - написав Білошицький.

Він також показав фото службового авто херсонських патрульних, які сьогодні потрапили під російський обстріл. За їхні життя наразі борються лікарі.

Фото: авто поліцейських, які потрапили під обстріл у Херсоні (facebook.com/Bilosh)

Обстріл Херсона 2 жовтня

Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.

Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Пізніше у Херсоні знову повідомляли про вибухи. Місцевих жителів просили без потреби не виходити надвір.

Під обстріл потрапило авто поліцейських, двоє з них отримали поранення. Також постраждалі є серед цивільних.

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