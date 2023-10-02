Обстрел Херсона: один из раненых полицейских скончался в больнице

В больнице скончался один из полицейских, которые пострадали во время российского обстрела Херсона утром 2 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, один из патрульных полицейских скончался на операционном столе…", - написал Белошицкий.

Он также показал фото служебного автомобиля херсонских патрульных, которые попали под российский обстрел. За их жизнь борются врачи.

Фото: авто полицейских, которые попали под обстрел в Херсоне (facebook.com/Bilosh)

Обстрел Херсона 2 октября

Всю ночь и утро понедельника, 2 октября, русские войска избивали по Херсону. Во время одной из атак ранения получили две девочки и их мать.

Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Позже в Херсоне снова сообщали о взрывах. Местных жителей просили без нужды не выходить на улицу.

Под обстрел попали авто полицейские, двое из них получили ранения. Также пострадавшие есть среди гражданских.