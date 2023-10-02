Обстрел Херсона: один из раненых полицейских скончался в больнице
В больнице скончался один из полицейских, которые пострадали во время российского обстрела Херсона утром 2 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
"Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, один из патрульных полицейских скончался на операционном столе…", - написал Белошицкий.
Он также показал фото служебного автомобиля херсонских патрульных, которые попали под российский обстрел. За их жизнь борются врачи.
Фото: авто полицейских, которые попали под обстрел в Херсоне (facebook.com/Bilosh)
Обстрел Херсона 2 октября
Всю ночь и утро понедельника, 2 октября, русские войска избивали по Херсону. Во время одной из атак ранения получили две девочки и их мать.
Кроме того, сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.
Позже в Херсоне снова сообщали о взрывах. Местных жителей просили без нужды не выходить на улицу.
Под обстрел попали авто полицейские, двое из них получили ранения. Также пострадавшие есть среди гражданских.
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