UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Херсона: у МВС уточнили дані про постраждалих та загиблих

Фото: у МВС уточнили дані про постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу Херсона (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російського обстрілу Херсона сьогодні, 8 червня, загиблих немає. При цьому поранення отримали вісім людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

"Херсон. Внаслідок обстрілу Корабельної площі постраждали 8 дорослих людей. Загиблих немає, постраждалим надається медична допомога", - зазначають у міністерстві.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні обстріляли Херсон. Під їхній удар потрапив Корабельний район, який затопило внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Пізніше в Херсонській обласній прокуратурі розповіли про одного загиблого та двох постраждалих через атаку.

Такий удар росіян стався після того, як окупанти зруйнували греблю Каховської ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів у Херсонській області.

Більш детально про наслідки інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України