Обстріл Херсона: є загибла та постраждалий (фото)

Внаслідок обстрілу Херсона в середу, 30 листопада, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін", - розповів він.

Як повідомлялося, російські війська 30 листопада вкотре обстріляли Херсон. Ворог потрапив до однієї з лікарень, також зафіксовано "прильоти" по житлових будинках.

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