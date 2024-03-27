Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених

Зазначимо, спочатку в мерії інформували про кількох загиблих, проте пізніше було уточнено, що жертва - одна.

"Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені", - повідомляв Терехов. Він додав, що даний російський удар є черговим актом кривавого терору проти українців".

В ОВА уточнили, що окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

"Тип озброєння встановлюється. Попередньо: є постраждалі. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру", - розповіли в адміністрації.

Дані оновлюються, служби оглядають місця влучань, додав Синєгубов.

Оновлено о 16:33

Пізніше в мерії уточнили, що станом на зараз відомо про одного загиблого, ще шестеро поранені - двоє з них у важкому стані.

"Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії"- написав Терехов у Telegram.

Оновлено о 16:38

В ОВА пізніше написали про щонайменше десятьох поранених.

"Одна людина загинула та щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених - чотири дитини", - повідомив керівник адміністрації.

Він додав, що пошкоджені багатоквартирні будинки.

"Кількість постраждалих може збільшуватися. Інформація оновлюється. Всі обставини встановлюються. Фахівці працюють на місцях", - написав Синєгубов.

Загиблий - цивільний чоловік, розповів глава ОВА.

Оновлено о 16:43

Пізніше мер Харкова розповів, що кількість поранених зросла до 12 людей.

"Вже 12 поранених. Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги", - повідомив міський голова.

Оновлено о 16:47

Як повідомляє "Суспільне Харків", влучання зафіксоване на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі міста.

Зазначається, що вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів було знайдено тіло загиблої людини.

Оновлено о 16:58

Кількість постраждалих знову зросла. В мерії повідомили, що вже відомо про 16 поранених.

Обстріли Харкова

Раніше сьогодні, 27 березня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги через черговий російський обстріл.

Нагадаємо, війська РФ останнім часом посилили обстріли України. За останні кілька днів по нашій країні завдали кілька масованих ударів. Під атакою неодноразово знаходився Харків. Зокрема, 22 березня окупанти завдали по ньому понад 15 ударів. Головною ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Внаслідок ударів російських терористів все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

26 березня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що очікується, що відновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.