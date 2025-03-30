Обстріл Харкова: в поліції показали, як рятували людей під час атаки "Шахедів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції України.

Також у Нацполіції закликали українців не ігнорувати тривогу і наголосили, що укриття - це шанс вижити.

"Ще одна жахлива ніч… Загинули мирні мешканці, десятки людей дістали поранення. Патрульні одразу прибули на місце події, поліцейські надавали допомогу та здійснювали евакуацію постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Харкова 29 березня

Нагадаємо, що вчора з 20:45 до 21:05 росіяни здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Зокрема, ворог випустив сім "Шахедів" по житлових квартал, лікарні та інфраструктурі. Також окупанти вдарили по військовому шпиталю.

Відомо, що у Шевченківському районі Харкова пошкоджені 27 житлових будинків. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО. Крім того, згоріли понад 10 цивільних автомобілів та гаражів.

Також удари було завдано по Холодногірському району. Там зафіксували пошкодження 32 приватних будинків.

Мер Харкова Ігор Терехов зранку уточнюва, що внаслідок атаки загинули двоє осіб - чоловік і жінка. Крім того, 35 людей отримали поранення, з них п'ятеро дітей.

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