Обстрел Харькова: в полиции показали, как спасали людей во время атаки "Шахедов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

Также в Нацполиции призвали украинцев не игнорировать тревогу и отметили, что укрытие - это шанс выжить.

"Еще одна ужасная ночь... Погибли мирные жители, десятки людей получили ранения. Патрульные сразу прибыли на место происшествия, полицейские оказывали помощь и осуществляли эвакуацию пострадавших", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова 29 марта

Напомним, что вчера с 20:45 до 21:05 россияне осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. В частности, враг выпустил семь "Шахедов" по жилым квартал, больнице и инфраструктуре. Также оккупанты ударили по военному госпиталю.

Известно, что в Шевченковском районе Харькова повреждены 27 жилых домов. Разрушениям подверглись рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж, общежитие, где живут ВПЛ. Кроме того, сгорели более 10 гражданских автомобилей и гаражей.

Также удары были нанесены по Холодногорскому району. Там зафиксировали повреждения 32 частных домов.

Мэр Харькова Игорь Терехов утром уточнял, что в результате атаки погибли два человека - мужчина и женщина. Кроме того, 35 человек получили ранения, из них пятеро детей.

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