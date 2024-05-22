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Обстріл Харкова: патрульні показали відео перших хвилин після удару

Фото: патрульні показали, як надають допомогу постраждалим (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Харківські патрульні показали відео перших хвилин після обстрілу міста. Поліцейські, що були найближче до місця удару відразу почали надавати допомогу потерпілим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Патрульні, що були неподалік від місця вибуху прибули для надання допомоги постраждалим унаслідок обстрілу житлового масиву у Харкові.

 

"На відео піший екіпаж, який був неподалік місця вибуху. Також чутно і сам вибух", - повідомили в поліції.

 

Обстріли Харкова

Від минулого місяця російські війська посилили удари по Харкову та області. Здебільшого окупанти обстрілюють місто за допомогою ракет, дронів і авіабомб.

Сьогодні вдень мер Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий обстріл обласного центру. Цього разу окупанти завдали ударів КАБами.

Детальніше про обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ХарківВійна Росії проти України