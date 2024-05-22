Обстрел Харькова: патрульные показали видео первых минут после удара

Обстрелы Харькова

С прошлого месяца русские войска усилили удары по Харькову и области. В основном оккупанты обстреливают город с помощью ракет, дронов и авиабомб.

Сегодня днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле областного центра. На этот раз оккупанты нанесли удары КАБами.

Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

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