Обстріл Харкова: один з КАБів вдарив біля ТЦ, поранено рятувальників

Що передувало

Варто зауважити, що росіяни вже кілька місяців використовують для атак на Харків керовані авіабомби. Вони призводять до значних руйнувань та становлять серйозну загрозу для мирного населення.

Зокрема, 15 вересня авіабомба вдарила по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок такої атаки було відомо про десятки постраждалих мирних жителів.

Більш детально про те, якими саме авіабомбами ворог атакує Харків, - у матеріалі РБК-Україна.

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