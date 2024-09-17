Обстрел Харькова: один из КАБов ударил возле ТЦ, ранены спасатели

Что предшествовало

Стоит заметить, что россияне уже несколько месяцев используют для атак на Харьков управляемые авиабомбы. Они приводят к значительным разрушениям и представляют серьезную угрозу для мирного населения.

В частности, 15 сентября авиабомба ударила по многоэтажке в Харькове. В результате такой атаки было известно о десятках пострадавших мирных жителях.

Более детально о том, какими именно авиабомбами враг атакует Харьков, - в материале РБК-Украина.

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