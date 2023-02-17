Обстріл Харкова: мер розповів, де зафіксували "прильоти" і чи є постраждалі

"Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова - Київському та Основ‘янському", - розповів він.

За його словами, в обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило.

"За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі", - додав Терехов.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, 16 лютого близько 23:30 російські військові завдали ракетні удари по об'єктах інфраструктури Основ'янського району Харкова. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби.



"Також є пошкодження залізничної колії. У Київському районі Харкова виявлена частина збитої ворожої ракети", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).