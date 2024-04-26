Обстріл Харкова: в лікарні помер поліцейський, який отримав поранення від удару "Шахеда"
У лікарні сьогодні помер полковник поліції Олександр Іванов, який отримав поранення під час повторного удару "Шахеда" по Харкову в ніч проти 4 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка.
"Сьогодні о 18:47 обірвалося земне життя полковника поліції Олександра Іванова", - написав Тимошко.
За його словами, його було поранено 4 квітня, тієї ночі Харків атакували шістьма дронами Shahed.
Фото: Поліцейський (facebook.com/v.tymoshko)
"Олександр із колегами одразу прибули на місце і разом із працівниками ДСНС почали ліквідувати наслідки варварського удару по житловому будинку в Новобаварському районі міста", - написав голова ГУНП.
Через 40 хвилин росіяни вдарили повторно, тоді загинули троє рятувальників, а поліцейський отримав тяжкі поранення.
Удар по Харкову 4 квітня
Росіяни обстріляли дронами-камікадзе багатоповерхівки та приватні будинки у Харкові. Коли на місце прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили містом. За останніми даними, в результаті атаки загинули чотири особи, 12 людей отримали поранення.
Серед загиблих виявилося троє рятувальників – Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир.
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