Обстрел Харькова: в больнице умер полицейский, получивший ранение от удара "Шахеда"
В больнице сегодня скончался полковник полиции Александр Иванов, получивший ранение во время повторного удара "Шахеда" по Харькову в ночь на 4 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко.
"Сегодня в 18:47 оборвалась земная жизнь полковника полиции Александра Иванова", - написал Тимошко.
По его словам, он был ранен 4 апреля, в ту ночь Харьков атаковали шестью дронами Shahed.
Фото: Полицейский (facebook.com/v.tymoshko)
"Александр с коллегами сразу прибыли на место и вместе с работниками ГСЧС начали ликвидировать последствия варварского удара по жилому дому в Новобаварском районе города", - написал глава ГУНП.
Через 40 минут россияне ударили повторно, тогда погибли три спасателя, а полицейский получил тяжелые ранения.
Удар по Харькову 4 апреля
Россияне обстреляли дронами-камикадзе многоэтажки и частные дома в Харькове. Когда на место прибыли спасатели и полиция, оккупанты еще раз ударили по городу. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения.
Среди погибших оказались трое спасателей - Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир.
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