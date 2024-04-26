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Обстрел Харькова: в больнице умер полицейский, получивший ранение от удара "Шахеда"

Пятница 26 апреля 2024 22:32
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Обстрел Харькова: в больнице умер полицейский, получивший ранение от удара "Шахеда" Архивное фото: в больнице скончался полицейский, получивший ранение от удара "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В больнице сегодня скончался полковник полиции Александр Иванов, получивший ранение во время повторного удара "Шахеда" по Харькову в ночь на 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко.

"Сегодня в 18:47 оборвалась земная жизнь полковника полиции Александра Иванова", - написал Тимошко.

По его словам, он был ранен 4 апреля, в ту ночь Харьков атаковали шестью дронами Shahed.

Обстрел Харькова: в больнице умер полицейский, получивший ранение от удара &quot;Шахеда&quot;

Фото: Полицейский (facebook.com/v.tymoshko)

"Александр с коллегами сразу прибыли на место и вместе с работниками ГСЧС начали ликвидировать последствия варварского удара по жилому дому в Новобаварском районе города", - написал глава ГУНП.

Через 40 минут россияне ударили повторно, тогда погибли три спасателя, а полицейский получил тяжелые ранения.

Удар по Харькову 4 апреля

Россияне обстреляли дронами-камикадзе многоэтажки и частные дома в Харькове. Когда на место прибыли спасатели и полиция, оккупанты еще раз ударили по городу. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения.

Среди погибших оказались трое спасателей - Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир.

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