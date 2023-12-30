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Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 20, серед них двоє підлітків

Фото: кількість потерпілих від обстрілу Харкова зросла до 20 (t.me/kharkivlife)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього російського обстрілу Харкова зросла до 20. Серед потерпілих двоє підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Під російським обстрілом опинилися готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгівельні павільйоні та автомобілі.

"Наразі відомо про 20 поранених, серед них двоє хлопців 16 та 14 років. Також поранення отримав радник з безпеки команди журналістів німецького медіа – громадянин Британії. Девʼятеро потерпілих отримали допомогу на місці", - розповіли в Офісі генпрокурора.

За фактом обстрілу вже розпочато досудове розслідування. Прокурори разом зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.

Обстріл Харкова

Сьогодні ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок.

Мер Харкова Ігор Терехов заявляв про 16 постраждалих та уточнював, що, за попередньою інформацією, обійшлось без загиблих.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначав, що серед потерпілих - журналіст з Британії. Також рятувальники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам.

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